HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Ajak Kiai hingga Masyayikh se-Jabar Jaga Nilai Persatuan untuk NKRI

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |20:36 WIB
Mahfud MD Ajak Kiai hingga Masyayikh se-Jabar Jaga Nilai Persatuan untuk NKRI
A
A
A

JAKARTA - Menkopolhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri Halaqah Kebangsaan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hijaz, Jalan Syeikh Syarif Dusun Kebon Kacang, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Diketahui Halaqah tersebut dihadiri masyayikh, kiai, dan para pengasuh ponpes dari 27 Kabupaten se-Jabar seperti Abuya Ade Fatahillah, KH. Luthfi, KH. Syafiruddin, hingga KH. Zainal.

Dalam kesempatan itu, Mahfud mengajak seluruh kiai hingga masyayikh yang hadir bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia dengan berbagai sikap perdamaian.

“Saya ingin mengajak kita menjaga NKRI dengan nilai-nilai kedamaian dalam nilai-nilai kebersatuan,” kata Mahfud.

Mahfud menekankan bahwa negara menjadi maju tak lepas dari peran-peran para tokoh agama dan masyarakat yang memperjuangkan kebaikan di dalam kehidupan bernegara.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
