Hadiri Kampanye Akbar di Kuningan, Pekikan Ganjar Presiden Menggema

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri Rapat Umum Kampanye Akbar dan Deklarasi Dukungan dari Paguyuban Kiai Kampung di Lapangan Purabaya, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (27/1/24).

Ganjar yang saat itu memakai kemeja warna putih bertuliskan Sat-Set, disambut meriah oleh warga. Iring-iringan musik marawis serta riuh sorak sorak dari warga menyanbut hangat capres berambut putih itu.

Tampak hadir juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat (PDIP Jabar) Ono Surono, serta perwakilan partai pengusung.

"Ganjar Presiden, Pilih Nomor Telu (tiga)," ungkap masyarakat dengan semangat.

Kemudian, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu, memberikan sambutan hangat kepada puluhan ribu warga yang hadir pada kesempatan itu. Bahkan, Ganjar tak segan bersalaman hingga mengabadikan momen bersama warga.

Tak berselang lama, Paguyuban Kiai Kampung Kuningan secara lugas memantapkan dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dari atas panggung.