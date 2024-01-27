Ini Isi Obrolan Ganjar Pranowo Dengan Emil Salim di Patra Kuningan

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke kediaman Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/1/2024). Pertemuan tertutup tersebut berlangsung selama satu jam lebih.

Ganjar mengaku mendapatkan banyak masukan perihal isu perubahan iklim di Indonesia.

"Sehingga beliau sampaikan bagaimana global climate change itu mesti mendapatkan perhatian dari seluruh kandidat. Dan beliau sampaikan dengan sangat sistematis, bagus sekali," kata Ganjar usai pertemuan.

Dia menjelaskan, untuk mengahadapi bonus demografi atau Indonesia emas 2045 perlu ada perencanaan yang cukup matang, termasuk memitigasi isu perubahan iklim.

"Bahwa kita tidak hanya menyelesaikan problem itu tapi lihatlah potensi di Indonesia, ada bonus demografi, ada transisi energi, ada problem pangan," sambungnya.