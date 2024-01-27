Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungan Kediaman Emil Salim, Ganjar Akui Dapat Surprise

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |21:37 WIB
Kunjungan Kediaman Emil Salim, Ganjar Akui Dapat Surprise
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengaku mendapatkan surprise saat bersilaturahmi ke kediaman Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/1/2024). Sebab menurutnya, Emil telah menuliskan surat untuk Ganjar soal bagaimana cara meraih Indonesia emas 2045.

"Oh surprise aja buat, saya karena beliau ternyata sudah menulis surat ke saya dan ingin menyampaikan beberapa poin penting," kata Ganjar usai pertemuan.

Pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam itu, Ganjar, mengaku menerima banyak masukan perihal isu perubahan iklim di Indonesia. Yang membuat senang, emil menjelaskan secara sistematis soal isu perubahan iklim.

"Sehingga beliau sampaikan bagaimana global climate change itu mesti mendapatkan perhatian dari seluruh kandidat. Dan beliau sampaikan dengan sangat sistematis, bagus sekali," kata Ganjar usai pertemuan.

Untuk mencapai Indonesia emas 2045, kata Ganjar perlu adanya perencanaan yang cukup matang, termasuk mitigasi isu perubahan iklim. Sebab jika masalah itu tidak di tangani, mimpi Indonesia emas 2045 akan sia-sia.

