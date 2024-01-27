Bertemu Emil Salim, Ganjar: Beliau Titip Indonesia Timur

JAKARTA - Di sela waktu kampanye, Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menyempatkan bersilaturahmi ke kediaman mantan Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/1/2024). Ganjar mengaku, Emil menitipkan Indonesia bagian Timur agar selalu diperhatikan jika dia terpilih sebagai presiden di 2024.

"Beliau berulang-ulang menyampaikan kepada saya perhatikan Indonesia timur, perhatikan Indonesia timur. itu beliau sampaikan berulang-ulang," kata Ganjar usai pertemuan.

Ia mengaku ada dua topik yang dibahas dalam pertemuan tertutup tersebut. Yang pertama kata Ganjar soal isu perubahan iklim.

"Beliau sampaikan bagaimana global climate change itu mesti mendapatkan perhatian dari seluruh kandidat, dan beliau sampaikan dengan sangat sistematis, bagus sekali," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 perlu persiapan yang cukup matang, salah satu soal isu perubahan iklim. Sebab, jika hal tersebut tidak diperhatikan, Indonesia Emas 2045 menurutnya hanya sekadar mimpi.

"Bahwa kita tidak hanya menyelesaikan problem itu tapi lihatlah potensi di Indonesia, ada bonus demografi, ada transisi energi, ada problem pangan," ujarnya.

Kata Ganjar, Emil juga fokus terhadap masalah pendidikan di Indonesia. Ia berharap, ketika Ganjar terpilih menjadi presiden, akses pendidikan harus merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Situasi dunia yang berubah itu mesti direspons dengan pendidikan yang sangat baik dan merata, berkeadilan, itu keyword yang menurut saya baik sekali," katanya.