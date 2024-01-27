Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar dan Emil Salim Bahas Isu Lingkungan hingga Pendidikan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |23:30 WIB
Ganjar dan Emil Salim Bahas Isu Lingkungan hingga Pendidikan
Ganjar Pranowo bertemu Emil Salim (Foto: Dok TPN Ganjar-Mahfud)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengaku mendapatkan surprise ketika bersilaturahmi dengan pakar lingkungan sekaligus mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Prof Emil Salim di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/1/2024). Dia menyebut membahas dua hal dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu.

"Surprise saja buat saya karena beliau ternyata sudah menulis surat ke saya cukup lama dan ingin menyampaikan beberapa poin penting dan masukan sebagai seorang senior pernah menjadi menteri yang sangat concern pada problem lingkungan," ucap Ganjar usai pertemuan.

Usai berbincang bersama Emil Salim, Ganjar mendapat masukan terkait isu lingkungan yang menjadi tantangan utama dan perlu diperhatikan pemimpin Indonesia ke depan. Perubahan iklim merupakan masalah krusial yang harus dihadapi.

Perubahan iklim akibat pemanasan global diperkirakan akan membawa dampak mengerikan bila tidak dilakukan mitigasi dengan baik. Belum lagi permasalahan ketahanan pangan, transisi energi, hingga bonus demografi.

Tentunya hal ini akan menjadi pertimbangan utama langkah apa yang mesti diambil Ganjar-Mahfud dalam menyongsong pemerintahan Indonesia pada periode 2024-2029.

"Maka, perencanaannya harus terbaik dimitigasi sungguh-sungguh sehingga ke depan kita akan menghadapi situasi yang memang tidak mudah itu pesan yg menurut saya penting sekali untuk dilakukan," kata Ganjar.

Di samping persoalan lingkungan, lanjut Ganjar, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan juga mesti diperhatikan dalam menyambut bonus demografi. Memang, masalah pendidikan ini menjadi komitmen Ganjar-Mahfud melalui 21 program unggulan.

"Situasi dunia yang berubah itu mesti direspons dengan pendidikan yang sangat baik dan merata, berkeadilan, itu keyword yang menurut saya bagus sekali dan beliau berulang-ulang menyampaikan kepada saya perhatikan Indonesia timur, perhatikan Indonesia timur itu beliau sampaikan berulang-ulang," ungkap dia.

