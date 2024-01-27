Tabligh Akbar di GBK, Ganjar Pranowo Disambut Puluhan Ribu Santri

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara Tabligh Akbar yang berlangsung di Plaza Barat, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1/2024).

Berdasarkan pantauan, Ganjar tiba di lokasi sekitar pukul 22.00 WIB dengan iring-iringan marching band.

Tak jarang, pasangan Mahfud MD di Pilpres 2024 ini juga melempar senyum di tengah ribuan pendukungnya dari kalangan santri. Bahkan, Ganjar tak sungkan meladeni uluran tangan pendukungnya yang ingin mengajak bersalaman.