Hujan Tak Surutkan Animo Ribuan Santri Tabligh Akbar Bersama Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo menghadiri acara tabligh akbar di GBK, Senayan, Jakarta (Foto: Ravie Wardani)

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menghadiri acara Tabligh Akbar yang diselenggarakan jamaah Majelis Nurul Mustofa di Plaza Barat Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1/2024).

Ganjar yang mengenakan jas abu-abu dalaman putih lengkap dengan peci hitam hadir ditengah puluhan ribu santri dari berbagai daerah.

Pasangan Mahfud MD di Pilpres 2024 itu tiba di lokasi sekitar pukul 22.00 WIB dengan iring-iringan marching band serta pengawalan ketat dari petugas kepolisian.

Namun, di tengah acara hujan ringan sempat mengguyur langit Jakarta.

Akan tetapi, hal itu tidak menyurutkan antusiasme Ganjar maupun puluhan ribu santri untuk mengikuti ceramah dari para habib.

Dalam kesempatan itu, Capres berambut putih ini juga diberikan kesempatan memberikan sambutan singkat di atas panggung.

Ganjar menilai, jika acara Tabligh Akbar dapat mempererat persatuan umat.

"Yang saya hormati keluarga besar Nurul Mustofa. Ini lah makna-makna majelis yang menurut saya sangat dibutuhkan. Lupakan dulu masalah Pemilu, karena hari ini kita berkumpul bersholawat untuk mengakrabkan sebagai anak bangsa," ujar Ganjar Pranowo.