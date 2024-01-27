Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diperiksa 12 Jam, Aiman Mengaku Ponselnya Disita Polisi

Erfan Maruf , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |00:13 WIB
Diperiksa 12 Jam, Aiman Mengaku Ponselnya Disita Polisi
Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono usai diperiksa di Polda Metro Jaya (Foto: Erfan Maruf)
JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono selesai menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Polda Metro Jaya. Aiman dicecar sebanyak 59 pertanyaan dalam kasus penyampaian berita bohong.

Aiman keluar dari pemeriksaan sekitar pukul 23.02 WIB masih didampingi sejumlah advokat BAKI GAMA 03 juga kemudian dari tim hukum TPN Ganjar-Mahfud dan sejumlah relawan Calon Presiden (Capres)-Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Pertama saya apresiasi tadi Bapak Hary Tanoesoedibjo Ketum Partai Perindo dan juga Executive Chairman MNC Group hadir ke sini datang untuk menjenguk saya meskipun tidak diperkenankan untuk bertemu saya," kata Aiman di Polda Metro Jaya, Jumat (26/1/2024).

"Saya menghargai betul dari hati saya yang paling dalam bahwa pimpinan saya tertinggi itu memberikan apresiasi memberikan perhatian begitu besar kepada kami di sini yang terus menghadapi apa yang kami terima pada hari ini," tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, selama diperiksa 12 jam ada beberapa kali istirahat. Aiman mengaku handphone (HP) miliknya telah disita oleh penyidik.

"Saya harus sampaikan walaupun HP saya akhirnya harus disita tapi saya berkomitmen untuk tidak menyebutkan siapa narasumber saya karena saya meyakini mereka ini adalah orang-orang yang baik yang wajib dilindungi identitasnya," ujarnya.

Sebelumnya, Aiman juga mengatakan, selain dirinya, sejumlah media yang juga menyampaikan kritik di antaranya Media Indonesia pada 10 dan 11 November 2023 dan 18 November 2023. Dan Majalah Tempo 4 Desember 2023, Podcast Tempo Bocor Alus 2 Desember 2023.

"Ini menjadi pertanyaan. Apakah media-media ini menyebarkan berita bohong seperti yang dituduhkan kepada saya ? Tentu jawabnya kan tidak. Kalau proses saya terus dilanjutkan tentu menjadi pertanyaan. Meski pun sebagai warga negara yang baik saya akan terus mengikuti proses hukum ini," jelasnya.

