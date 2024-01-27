Aiman Bawa Bukti ke Penyidik saat Diperiksa di Polda Metro

JAKARTA - Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, baru saja menjalani pemeriksaan terkait kasus pernyataan Polri tak netral dalam Pilpres 2024 di Polda Metro Jaya, Jum'at (26/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Aiman menjalani pemeriksaan selama 12 jam. Ia juga dijenguk oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, namun gagal bertemu karena masalah perizinan.

Kepada awak media, Aiman menjelaskan proses pemeriksaan yang baru dijalani. "Hari ini kami diperiksa 12 jam ada istirahat tadi beberapa kali dan saya harus sampaikan walaupun HP saya akhirnya harus disita," ujar Aiman.

Lebih lanjut, dia mengaku kekeuh untuk tidak membongkar identitas narasumber yang memberikan informasi kepadanya terkait pernyataan oknum Polri tidak netral di Pilpres 2024.

"Saya berkomitmen untuk tidak menyebutkan siapa narasumber saya karena saya meyakini mereka ini adalah orang-orang yang baik yang wajib dilindungi identitasnya. Bukan siapa yang penting tapi isi pesannya itu yang kemudian harus disampaikan," jelasnya.

"Bagian dari hal untuk ditindaklanjuti apakah itu benar apakah itu salah itu belakangan. Tapi yang penting adalah mereka menyampaikan sesuatu untuk ditindaklanjuti agar Pemilu ini berjalan jujur dan adil," sambung Aiman.

Aiman kemudian mengklaim telah menyertakan sejumlah bukti kepada penyidik untuk menguatkan pendapatnya. "Saya akan tunjukkan salah satu contohnya, ini saya tutup, disebutkan jelas disini 'kami nggak mau institusi rusak oleh orang-orang yang menjual kewenangan'," lanjut Aiman.

"Pesan-pesan ini yang kami sudah sampaikan kepada para penyidik, dan pesan-pesan ini ada puluhan lembar yang sudah saya sampaikan ke tim hukum sebagai barang bukti," pungkasnya.