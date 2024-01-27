Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aiman Bawa Bukti ke Penyidik saat Diperiksa di Polda Metro

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |01:30 WIB
Aiman Bawa Bukti ke Penyidik saat Diperiksa di Polda Metro
Aiman Witjaksono (Foto: Erfan Erlin)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, baru saja menjalani pemeriksaan terkait kasus pernyataan Polri tak netral dalam Pilpres 2024 di Polda Metro Jaya, Jum'at (26/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Aiman menjalani pemeriksaan selama 12 jam. Ia juga dijenguk oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, namun gagal bertemu karena masalah perizinan.

Kepada awak media, Aiman menjelaskan proses pemeriksaan yang baru dijalani. "Hari ini kami diperiksa 12 jam ada istirahat tadi beberapa kali dan saya harus sampaikan walaupun HP saya akhirnya harus disita," ujar Aiman.

Lebih lanjut, dia mengaku kekeuh untuk tidak membongkar identitas narasumber yang memberikan informasi kepadanya terkait pernyataan oknum Polri tidak netral di Pilpres 2024.

"Saya berkomitmen untuk tidak menyebutkan siapa narasumber saya karena saya meyakini mereka ini adalah orang-orang yang baik yang wajib dilindungi identitasnya. Bukan siapa yang penting tapi isi pesannya itu yang kemudian harus disampaikan," jelasnya.

"Bagian dari hal untuk ditindaklanjuti apakah itu benar apakah itu salah itu belakangan. Tapi yang penting adalah mereka menyampaikan sesuatu untuk ditindaklanjuti agar Pemilu ini berjalan jujur dan adil," sambung Aiman.

Aiman kemudian mengklaim telah menyertakan sejumlah bukti kepada penyidik untuk menguatkan pendapatnya. "Saya akan tunjukkan salah satu contohnya, ini saya tutup, disebutkan jelas disini 'kami nggak mau institusi rusak oleh orang-orang yang menjual kewenangan'," lanjut Aiman.

"Pesan-pesan ini yang kami sudah sampaikan kepada para penyidik, dan pesan-pesan ini ada puluhan lembar yang sudah saya sampaikan ke tim hukum sebagai barang bukti," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161451/polri-biJW_large.jpg
Geram! Irjen Karyoto Kejar Penyebar Hoaks yang Fitnah Dirinya Marahi Kapolri karena Tak Jadi Kabareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/519/3134479/hoaks-TWsM_large.jpg
Pakai AI Kelabui 100 Korban, 3 Penyebar Hoaks Promo Motor Murah Catut Nama Sejumlah Gubernur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/337/3091789/hoax-tL4o_large.jpg
Beredar Rekaman Suara Mirip Jokowi Terkait Ahmad Luthfi Ternyata Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/525/3089205/tim_sar-SPf6_large.jpg
Beredar Kabar 2 Orang Hanyut di Sungai Cigede Dayeuhkolot, Tim SAR: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/337/2998061/beredar-kabar-peringatan-erupsi-besar-gunung-gamalama-pvmbg-hoaks-RwG6gYrh0H.jpg
Beredar Kabar Peringatan Erupsi Besar Gunung Gamalama, PVMBG: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/337/2993319/amien-rais-meninggal-hoax-tasniem-bapak-masih-mengisi-pengajian-di-mana-mana-kWeHlCBwBu.jpg
Amien Rais Meninggal Hoax, Tasniem : Bapak Masih Mengisi Pengajian di Mana-mana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement