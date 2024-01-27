Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aiman Tolak Bongkar Identitas Narasumber saat Diperiksa Polda Metro: Mereka Wajib Dilindungi

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |02:29 WIB
Aiman Tolak Bongkar Identitas Narasumber saat Diperiksa Polda Metro: Mereka Wajib Dilindungi
Aiman Witjaksono usai diperika Polda Metro Jaya (Foto: Ravie Wardani)
A
A
A

 

JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, kukuh tak ingin membongkar identitas narasumbernya di hadapan penyidik berkait pernyataan Polri tak netral di Pilpres 2024.

Bukan tanpa alasan, Aiman menyebut kalau sikapnya bagian dari kewajiban melindungi identitas narasumber. Ia juga menilai pesan yang disampaikan kepadanya harus diketahui publik.

"Saya berkomitmen untuk tidak menyebutkan siapa narasumber saya karena saya meyakini mereka ini adalah orang-orang yang baik yang wajib dilindungi identitasnya. Bukan siapa yang penting tapi isi pesannya itu yang kemudian harus disampaikan," ujar Aiman usai menjalani pemeriksaan.

"Bagian dari hal untuk ditindaklanjuti apakah itu benar apakah itu salah itu belakangan. Tapi yang penting adalah mereka menyampaikan sesuatu untuk ditindaklanjuti agar Pemilu ini berjalan jujur dan adil," sambungnya.

Lebih lanjut, Aiman juga mengaku akan terus bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum yang ada. Ia merasa hal itu merupakan sebuah bentuk nyata sikap warga negara yang baik.

"Biarkan resiko ini saya ambil karena saya meyakini mereka orang-orang baik dan mereka orang-orang yang wajib dilindungi identitasnya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Aiman dilaporkan aliansi elemen masyarakat sipil untuk demokrasi yang terdiri dari garda pemilu damai, juga front pemuda jaga pemilu dan juga barisan mahasiswa Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161451/polri-biJW_large.jpg
Geram! Irjen Karyoto Kejar Penyebar Hoaks yang Fitnah Dirinya Marahi Kapolri karena Tak Jadi Kabareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/519/3134479/hoaks-TWsM_large.jpg
Pakai AI Kelabui 100 Korban, 3 Penyebar Hoaks Promo Motor Murah Catut Nama Sejumlah Gubernur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/337/3091789/hoax-tL4o_large.jpg
Beredar Rekaman Suara Mirip Jokowi Terkait Ahmad Luthfi Ternyata Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/525/3089205/tim_sar-SPf6_large.jpg
Beredar Kabar 2 Orang Hanyut di Sungai Cigede Dayeuhkolot, Tim SAR: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/337/2998061/beredar-kabar-peringatan-erupsi-besar-gunung-gamalama-pvmbg-hoaks-RwG6gYrh0H.jpg
Beredar Kabar Peringatan Erupsi Besar Gunung Gamalama, PVMBG: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/337/2993319/amien-rais-meninggal-hoax-tasniem-bapak-masih-mengisi-pengajian-di-mana-mana-kWeHlCBwBu.jpg
Amien Rais Meninggal Hoax, Tasniem : Bapak Masih Mengisi Pengajian di Mana-mana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement