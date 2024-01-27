Aiman Tolak Bongkar Identitas Narasumber saat Diperiksa Polda Metro: Mereka Wajib Dilindungi

JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, kukuh tak ingin membongkar identitas narasumbernya di hadapan penyidik berkait pernyataan Polri tak netral di Pilpres 2024.

Bukan tanpa alasan, Aiman menyebut kalau sikapnya bagian dari kewajiban melindungi identitas narasumber. Ia juga menilai pesan yang disampaikan kepadanya harus diketahui publik.

"Saya berkomitmen untuk tidak menyebutkan siapa narasumber saya karena saya meyakini mereka ini adalah orang-orang yang baik yang wajib dilindungi identitasnya. Bukan siapa yang penting tapi isi pesannya itu yang kemudian harus disampaikan," ujar Aiman usai menjalani pemeriksaan.

"Bagian dari hal untuk ditindaklanjuti apakah itu benar apakah itu salah itu belakangan. Tapi yang penting adalah mereka menyampaikan sesuatu untuk ditindaklanjuti agar Pemilu ini berjalan jujur dan adil," sambungnya.

Lebih lanjut, Aiman juga mengaku akan terus bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum yang ada. Ia merasa hal itu merupakan sebuah bentuk nyata sikap warga negara yang baik.

"Biarkan resiko ini saya ambil karena saya meyakini mereka orang-orang baik dan mereka orang-orang yang wajib dilindungi identitasnya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Aiman dilaporkan aliansi elemen masyarakat sipil untuk demokrasi yang terdiri dari garda pemilu damai, juga front pemuda jaga pemilu dan juga barisan mahasiswa Jakarta.