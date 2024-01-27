Alam Ganjar Tekankan Pentingnya Akses Internet dalam Pendidikan

TANGSEL - Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini, mendorong masyarakat untuk semakin terampil dalam meningkatkan kreativitasnya.

Namun, teknologi informasi juga harus diberangi dengan edukasi serta literasi yang baik terkait pemanfaatan teknologi informasi itu sendiri. Agar nantinya setiap masyarakat bisa menyaring informasi atau berita yang tidak sesuai.

Bicara soal pendidikan, putra tunggal Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar menceritakan pertemuannya bersama akademisi yang mengatakan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata.

Di hadapan ratusan pelajar yang hadir di Sejenak Kopi X MP, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Alam menyampaikan bahwa fondasi awal untuk meningkatkan kualitas pendidikan saat ini dengan keterjangkauan internet.

Maka, menurut Alam, keberadaan akses internet secara merata harus menjadi prioritas utama agar akses informasi dan pendidikan menjadi hal utama dalam membangun peradaban.

"Infrastruktur digital atau internet bisa jadi fondasi awal membentuk learning management sistem yang baru tapi internetnya harus ada dulu. Zero blank spot harus tercover seluruh titik Indonesia dengan cepat dan terjangkau," jelas dia.

Apalagi, saat ini Indonesia menyandang status sebagai masyarakat dengan penggunaan internet paling lama di dunia. Hal ini sudah menjadi alasan mengapa internet itu penting dalam menunjang keberlangsungan hidup.

"Internet sudah menjadi hal pokok dalam kehidupan sehari-hari, sejauh ini belum jadi fokus bersama bagaimana internet jadi fondasi aktifitas sehari-hari, karena masyarakat sudah hampir tergantung dengan keberadaan internet," ungkapnya.