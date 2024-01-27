Alam Ganjar Blak-blakan soal Kualitas Pendidikan di Indonesia

TANGSEL - Putra tunggal Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar membahas manfaat internet untuk kemajuan pendidikan Indonesia bersama para akademisi.

Dalam kesempatan itu, Alam Ganjar menyampaikan sederet fakta kelemahan sistem pendidikan di pelosok.

"Kita ngobrol terkait kualitas pendidikan Indonesia, akses itu sudah ada tapi kualitas sekolah antara daerah ujung Indonesia selisihnya bisa sampai 7 tahun, anak SD kelas 5 di Halmahera setara kelas 12 di Jawa. Jadi kita bicara ketimpangan dan ini jadi menjadi problem tenaga pendidik dan infrastruktur pendidikan," ujar Alam Ganjar, Jumat (26/1/2024).

Di hadapan ratusan pelajar yang hadir di Sejenak Kopi X MP, Tangerang Selatan, Banten, Alam menyampaikan bahwa fondasi awal untuk meningkatkan kualitas pendidikan saat ini dengan keterjangkauan internet.

Menurutnya, keberadaan akses internet secara merata harus menjadi prioritas utama. "Infrastruktur digital atau internet bisa jadi fondasi awal membentuk learning management sistem yang baru tapi internetnya harus ada dulu. Zero blank spot harus tercover seluruh titik Indonesia dengan cepat dan terjangkau," jelas Alam.

"Internet sudah menjadi hal pokok dalam kehidupan sehari-hari, sejauh ini belum jadi fokus bersama bagaimana internet jadi fondasi aktifitas sehari-hari, karena masyarakat sudah hampir tergantung dengan keberadaan internet," imbuhnya.

Alam kemudian berharap adanya perubahan dari sisi kualitas internet secara merata dalam sistem pendidikan Indonesia ke depan.

"Jadi kalau internet kita jelek, satu Indonesia dikejar oleh sistem, itulah pentingnya internet. Tanpa disadari ini sudah jadi pendamping hidup kita, makannya kita harus manfaatkan dan merawat melalui proses berpikir secara bijaksana," kata dia.