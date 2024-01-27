Ramalan Cuaca: Hujan Guyur Jakarta pada Siang hingga Malam Hari

JAKARTA - Cuaca di Jakarta pada hari ini, Sabtu (27/1/2024) kurang bersahabat. Hujan akan mengguyur sejumlah daerah di Jakarta.

Melansir laman BMKG, cuaca berawan diprakirakan akan menaungi seluruh wilayah Jakarta pada pagi hari. Namun, beranjak siang hujan akan mengguyur.

Hujan ringan diprakirakan akan mengguyur wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Pusat dan Jakarta Utara bakal berawan tebal.

Pada malam hari, hujan ringan diprakirakan akan mengguyur Jakarta Pusat, Jakarta Timut, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Sedangkan Jakarta Selatan berawan.

Untuk suhu pada hari ini akan berada di kisaran 25 hingga 30 persen. Sementara kelembapan 80 hingga 95 persen.

(Arief Setyadi )