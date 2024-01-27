Alam Ganjar Bicara soal Ketenagakerjaan dan Kebudayaan di Depan Pelajar

TANGSEL - Putra tunggal Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar hadir di acara Talkshow Bareng Alam; Ketenagakerjaan dan Kebudayaan di Menjulang Kedai Kopi, Ciledug, Tangerang, Banten, Jumat (26/1/2024)

Dalam kesempatan itu, Alam memaparkan jika ketenagakerjaan dan kebudayaan merupakan topik penting yang harus dipahami bersama.

"Menarik banget soalnya bahas soal ketenagakerjaan dan kebudayaan jadi, kita bicara soal bagaimana lapangan kerja melalui industri UMKM dan bagaimana membangun jiwa-jiwa kewirausahaan ke depan," kata Alam.

Alam menilai kebudayaan dan ketenagakerjaan menjadi aspek yang berkaitan satu sama lain. Kedua faktor ini juga dinilai Alam harus dipahami dengan seksama di kalangan generasi muda.

"Kebudayaan Indonesia perlu digaungkan melalui perspektif anak muda dan bagaimana menjahitkan keduanya kebudayaan jadi salah satu aspek ketenagakerjaan itu sendiri," ungkap Alam.