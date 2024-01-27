Senam Bareng Warga Jaksel, Sandiaga Uno Disambut Meriah Pakai Angklung dan Petasan

JAKARTA - Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno hadir dalam acara senam pagi bersama warga Jakarta Selatan di Lapangan Liga Tembok, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (27/1/2024). Acara ini untuk memperingati 51 Tahun Harlah PPP.

Kedatangan Sandiaga Uno mendapat sambutan meriah dari warga. Dirinya datang menggunakan jersey hijau dan celana olahraga hitam. Kehadiran Sandiaga Uno disambut warga menggunakan angklung. Musik ini membuat dirinya berjoget ria sambil memasuki Lapangan Liga Tembok tempat berlangsungnya senam.

Tidak hanya itu, suara petasan pun langsung ikut berbunyi dengan nyeting mengiringi kedatangan Sandiaga Uni. Hal ini tentu membuat suasana di lapangan menjadi semakin meriah. Tidak ketinggalan suara teriakan histeris warga yang terlihat bahagia menyambut kedatangan Sandiaga Uno.

Bahkan karena terlalu bahagia, masyarakat pun langsung mendekat mengerubungi Sandiaga Uno. Ada yang minta bersalaman dengannya, ada pula yang minta berfoto bersama. Dengan ramah, Sandiaga Uno melayani seluruh masyarakat satu per satu. Senyum lebar terlukis di wajahnya yang menggambarkan kebahagiaan dirinya bisa bertemu langsung dengan masyarakat.

Setelah penyambutan yang meriah, acara dilanjutkan dengan senam bersama. Sandiaga Uno berbaris bersama warga di bawah panggung, bersiap untuk mulai senam. Ketika musik mulai berbunyi, Sandiaga Uno dan para peserta senam lainnya terlihat sangat antusias. Semuanya menggerakkan tubuhnya dengan semangat mengikuti gerakan dari instruktur senam.