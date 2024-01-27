Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Senam Bareng Warga Jaksel, Sandiaga Uno Disambut Meriah Pakai Angklung dan Petasan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |10:33 WIB
Senam Bareng Warga Jaksel, Sandiaga Uno Disambut Meriah Pakai Angklung dan Petasan
Sandiaga Uno senam bareng warga Jaksel (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno hadir dalam acara senam pagi bersama warga Jakarta Selatan di Lapangan Liga Tembok, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (27/1/2024). Acara ini untuk memperingati 51 Tahun Harlah PPP.

Kedatangan Sandiaga Uno mendapat sambutan meriah dari warga. Dirinya datang menggunakan jersey hijau dan celana olahraga hitam. Kehadiran Sandiaga Uno disambut warga menggunakan angklung. Musik ini membuat dirinya berjoget ria sambil memasuki Lapangan Liga Tembok tempat berlangsungnya senam.

Tidak hanya itu, suara petasan pun langsung ikut berbunyi dengan nyeting mengiringi kedatangan Sandiaga Uni. Hal ini tentu membuat suasana di lapangan menjadi semakin meriah. Tidak ketinggalan suara teriakan histeris warga yang terlihat bahagia menyambut kedatangan Sandiaga Uno.

Bahkan karena terlalu bahagia, masyarakat pun langsung mendekat mengerubungi Sandiaga Uno. Ada yang minta bersalaman dengannya, ada pula yang minta berfoto bersama. Dengan ramah, Sandiaga Uno melayani seluruh masyarakat satu per satu. Senyum lebar terlukis di wajahnya yang menggambarkan kebahagiaan dirinya bisa bertemu langsung dengan masyarakat.

Setelah penyambutan yang meriah, acara dilanjutkan dengan senam bersama. Sandiaga Uno berbaris bersama warga di bawah panggung, bersiap untuk mulai senam. Ketika musik mulai berbunyi, Sandiaga Uno dan para peserta senam lainnya terlihat sangat antusias. Semuanya menggerakkan tubuhnya dengan semangat mengikuti gerakan dari instruktur senam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174931//ppp-UV5R_large.jpg
Terungkap! Ada 'Orang Baik' di Balik Rekonsiliasi PPP Kubu Mardiono dan Agus Suparmanto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174923//ppp-6qrk_large.jpg
Internal PPP Masih Panas, Mahkamah Partai Sebut SK Menkum Cacat Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174827//ppp-5NJV_large.jpg
Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174823//ppp-Wuh0_large.jpg
Menkum Terbitkan SK Kepengurusan PPP, Mardiono-Agus Suparmanto Sepakat Islah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement