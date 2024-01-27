Ini Harapan Warga Cipinang Melayu kepada Caleg Partai Perindo

JAKARTA - Warga Cipinang Melayu, Jakarta Timur merasa terbantu dengan kehadiran Parta Perindo. Muhadi selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat menyampaikan, saat ini di Jalan Swadaya RW 1 telah menerima satu unit ambulan dan bazar minyak murah dari Partai Perindo.

“Satu unit ambulan yang sudah diberikan untuk Masjid Baitul Akhlak dan bazar minyak gratis,” ucap Muhadi, Jumat 26 Januari 2024.

Bantuan dari Partai Perindo ini disalurkan melalui Wahyu Nur Iman caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta 6 dan Ustadz Yusuf Mansur Caleg DPR Dapil DKI Jakarta.

Warga setempat berharap hal ini dilakukan bukan hanya untuk menarik suara rakyat saja. Mereka berharap nantinya Wahyu dan Ustadz Yusuh Mansur tetap konsisten menyejahterakan masyarakat ketika terpilih menjadi anggota legislatif mewakili rakyat.