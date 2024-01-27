Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Senam Bareng Warga Jaksel, Sandiaga Uno Beri Hadiah Sepatu Lari untuk Pengemudi Ojol

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |11:41 WIB
Senam Bareng Warga Jaksel, Sandiaga Uno Beri Hadiah Sepatu Lari untuk Pengemudi Ojol
Sandiaga Uno senam bareng warga Jaksel (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Sandiaga Uno beri hadiah sepatu lari untuk pengemudi ojek online. Keseruan ini terjadi dalam acara Memperingati 51 Tahun Harlah PPP di Lapangan Liga Tembok, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (27/1/2024).

Mulanya Sandiaga Uno meminta salah satu pemuda yang hadir dalam acara tersebut untuk maju ke atas panggung. Dirinya tidak memberi tahu tujuan memanggil anak muda naik ke atas panggung. Hal ini membuat banyak anak muda yang saling tunjuk dan mendorong untuk naik ke atas panggung.

Kemudian, dengan keberanian tinggi, seorang lelaki naik ke atas panggung berdiri di samping Sandiaga Uno. Kehadiran dan keberaniannya langsung mendapat sambutan luar biasa. Ketika sampai di atas panggung, sepatunya mendapat pujian dari Sandiaga Uno.

“Keren sepatunya,” kata Sandiaga Uno.

Mendapat pujian tersebut lelaki bernama Husni itu langsung menjelaskan jika itu adalah sepatu pinjaman.

“Pinjam ini,” ucap Husni.

Dengan sigap, Sandiaga Uno langsung memberikan sepatu yang ia kenakan pada Husni. Sepatu running itu bermerek Hyperblast berwarna putih dengan sol sepatu berwarna mint dan hijau cerah.

