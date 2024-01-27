Usai Tawuran di Perbatasan Depok-Bogor, 9 Pemuda Bersajam Ditangkap

DEPOK - Tim Patroli Perintis Presisi (TPP) Polres Metro Depok berhasil mengamankan, sembilan pemuda diduga habis menggelar aksi tawuran di perbatasan Cilodong, Kota Depok dan Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor pada Sabtu (27/1/2024) dini hari.

Anggota TPP Polres Metro Depok, Briptu Lungit Jati menjelaskan, berawal dari kecurigaan tim terhadap sekelompok remaja yang berkumpul pada sebuah rumah dan ketika dihampiri pada melarikan diri.

"Tim melintas di Jalan Pondok Rajeg mencurigai sekelompok remaja yang berkumpul di sebuah rumah, ketika dihampiri mereka malah bubar dan lari tunggang langgang diketahui bahwa mereka adalah dua kelompok pemuda yang baru saja selesai melakukan aksi tawuran di jalan Pondok Rajeg," kata Lungit saat dikonfirmasi.

"Akhirnya dapat dikejar dan di kumpulkan kembali beberapa dari mereka yang berjumlah 9 orang," tambahnya.

Lungit menyebut saat melakukan penggeledahan rumah tersebut ditemukan dua buah senjata tajam (sajam). Selanjutnya, sembilan pemuda beserta sajam digelandang ke Mapolsek Sukmajaya.

"Disaat memeriksa rumah tersebut ditemukan juga 2 buah senjata tajam berjenis gobang dan corbek. Kemudian mereka pun kami bawa ke Polsek Sukmajaya untuk di tindak lanjuti," pungkasnya.

(Awaludin)