Truk Fuso Tergelincir Tutup Jalur di Pintu Perlintasan Stasiun Serpong, Lalin Macet Parah

TANGERANG SELATAN - Seunit truk fuso tergelincir di pintu perlintasan Stasiun Serpong, Sabtu (27/01/24) sore. Akibatnya, badan truk menutup satu jalur yang mengarah dari wilayah Setu, menuju Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel).

Truk muatan pasir itu tergelincir persis di pintu perlintasan stasiun sekira pukul 16.00 WIB. Diduga penyebabnya adalah rem blong. Laju truk lalu hilang kendali hingga roda depan terperosok ke tepian jalan.

Pantauan hingga sekira pukul 19.10 WIB, badan truk masih menutup 1 jalur yang mengarah dari Setu menuju Serpong. Arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang, karena jalur yang tertutup badan truk hanya bisa dilintasi kendaraan bermotor.

"Kendaraan (mobil) yang dari arah Setu menuju Serpong kita putar balik ke arah Bundaran Tekno, jadi hanya satu arah saja dari arah Cilenggang menuju Setu," terang Petigas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangsel, Tatang.