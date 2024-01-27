Diduga Korsleting Listrik, Rumah Kos di Cinere Depok Kebakaran

DEPOK - Sebuah rumah kos di Jalan Madrasah RT 4 RW 2 Nomor 36, Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok terbakar pada Jumat (26/1/2024) malam. Adapun penyebab kebakaran diduga dipicu konsleting listrik.

"Terjadi sebuah kebakaran rumah kos di Jl. Madrasah yang diduga dipicu korsleting atau arus pendek listrik," tulis laman Instagram @humas_polsekcinere dikutip, Sabtu (27/1/2024).

Humas Polsek Cinere memastikan tidak ada korban jiwa akibat insiden kebakaran tersebut. "Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa," ucapnya.

Lebih lanjut, api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 4 empat unit mobil Damkar Kota Depok.

(Arief Setyadi )