Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Kos di Cinere Depok Kebakaran

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |21:13 WIB
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Kos di Cinere Depok Kebakaran
Kebakaran rumah kos di Cinere, Depok (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Sebuah rumah kos di Jalan Madrasah RT 4 RW 2 Nomor 36, Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok terbakar pada Jumat (26/1/2024) malam. Adapun penyebab kebakaran diduga dipicu konsleting listrik.

"Terjadi sebuah kebakaran rumah kos di Jl. Madrasah yang diduga dipicu korsleting atau arus pendek listrik," tulis laman Instagram @humas_polsekcinere dikutip, Sabtu (27/1/2024).

Humas Polsek Cinere memastikan tidak ada korban jiwa akibat insiden kebakaran tersebut. "Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa," ucapnya.

Lebih lanjut, api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 4 empat unit mobil Damkar Kota Depok.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181918/kebakaran-oFSb_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan Kebakaran, DPR: Usut Dalangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181171/kebakaran-BRTe_large.jpg
Kebakaran Melahap 3 Rumah di Cakung Jaktim, Diduga Akibat Lupa Matikan Kompor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement