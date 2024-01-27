Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lanjutkan Program, Walkot Tangsel Target Perbaiki 510 Rumah Warga di 2024

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |21:25 WIB
Lanjutkan Program, Walkot Tangsel Target Perbaiki 510 Rumah Warga di 2024
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie lanjutkan program bedah rumah di 2024 (Foto: Ist)
A
A
A

TANGSEL - Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, mengungkapkan, bahwa program perbaikan Rumah Umum Tak Layak Huni (RUTLH) akan terus dilanjutkan pada 2024. Bahkan, pihaknya menargetkan membedah sebanyak 510 rumah.

"Tahun ini telah merencanakan perbaikan 510 unit rumah yang tersebar di Tangerang Selatan," ujar Benyamin dalam keterangannya, Jumat (26/1/2024).

Sejak 2023, kata Benyamin, sebanyak 395 unit rumah telah berhasil diperbaiki, dan kini pihaknya meningkatkan target perbaikan untuk tahun ini. Dengan demikian, total lebih dari 2 ribu rumah tak layak huni telah mendapatkan perbaikan.

"Alhamdulillah, saya berharap program ini akan terus ditingkatkan selama masyarakat ini masih membutuhkan. Dan ini diapresiasi oleh Pemerintah Pusat," ujarnya.

Benyamin optimis, program unggulannya itu akan terus berkembang selama masih dibutuhkan masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Pemerintah Pusat.

Langkah ini mencerminkan komitmen Wali Kota untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dan memberikan kehidupan yang layak bagi warga Tangerang Selatan. Ia berharap dapat mengurangi angka kemiskinan ekstrem seminimal mungkin di wilayah tersebut.

"Semoga angka kemiskinan ekstrem bisa kita tekan serendah-rendahnya di Tangerang Selatan dan lain-lainnya," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
