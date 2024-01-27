Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tukang Bakso di Bekasi Berbondong-Bondong Pasang Spanduk Ganjar-Mahfud dan Maryanto

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |22:27 WIB
Tukang Bakso di Bekasi Berbondong-Bondong Pasang Spanduk Ganjar-Mahfud dan Maryanto
A
A
A

BEKASI - Tukang Bakso Jabodetabek serempak memasang spanduk dukungan untuk tukang bakso di Bekasi bernama Maryanto. Dalam foto spanduk yang diterima, Maryanto maju Caleg dari PDI Perjuangan Dapil 2 meliputi Bekasi Utara dan Medan Satria nomor urut 10.

Spanduk itu berisi kalimat 'Makan Bakso ingat Mas Yanto, nyoblosnya MARYANTO. Dimana Maryanto mengenakan seragam PDI Perjuangan sambil mengangkat 10 jarinya.

Spanduk tersebut juga memuat gambar Paslon Capres 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Tokoh tukang bakso Jabodetabek, Widodo mengatakan, dukungan ini bentuk solidaritas tanpa batas untuk sesama tukang bakso.

Pemilik Bakso Kumis Group (BKP) ini menegaskan, dukungan ini sekaligus harapan bagi para tukang bakso untuk bisa terwakili suaranya di parlemen kota.

"Ya ini pencalonan Mas Yanto atau Maryanto ini kan baik dan nantinya mewakili kita untuk menyuarakan apa yang menjadi kendala atau persoalan di bawah. Kemampuan Maryanto dinilai sudah mumpuni kaitan UMKM. Karena beliau kan juga aktif mengisi seminar UMKM di kementrian atau setingkat lembaga," kata Pak Haji Kumis, sapaan akrabnya.

Menurut dia, Maryanto sejauh ini konsisten membantu dengan program dan agenda di tengah-tengah masyarakat. Seperti hantam stunting dengan bakso ikan tuna.

Kemudian, peluang usaha yang memberikan modal Bakso Colok (Baslok) gratis di awal bagi para siapa saja yang mau berusaha. Khususnya warga di wilayah Bekasi Utara dan Medan Satria.

"Ya ini perhatian tulus yang Mas Yanto berikan kepada masyarakat, apalagi sampai duduk di dewan ya, agenda hantam stunting kan bisa manfaat buat Posyandu di seluruh Bekasi jika masuk usulannya," ujar dia.

Topik Artikel :
Bekasi Pemilu 2024 Ganjar-Mahfud
