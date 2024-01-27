Serukan Pemilu Damai, Ribuan Massa Hadiri Apel Akbar Jaga Jakarta - Jaga Indonesia

JAKARTA - Ribuan massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan di DKI Jakarta mengikuti giat Gerakan Apel Akbar para ulama, tokoh, dan masyarakat Jakarta di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1/2024).

Gerakan Apel Akbar tersebut diselenggarakan untuk menyerukan Pemilu 2024 berlangsung aman, damai, jujur, dan akuntabel, tanpa intimidasi atau diskriminasi.

Komitmen itu disampaikan para ulama, tokoh, hingga pimpinan ormas se-DKI Jakarta dalam apel akbar yang bertema Jaga Jakarta - Jaga Indonesia.

“Kami sebagai ulama, tokoh dan masyarakat, serta seluruh anggota ormas Jakarta terpanggil untuk melakukan edukasi serta ajakan kepada masyarakat, untuk melaksanakan dan mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan damai tanpa hoaks, tanpa intimidasi bahkan diskriminasi,” ujar Koordinator Gerakan Apel Akbar, Agus Salim.

"Kami komitmen untuk menjaga Pemilu 2024 aman dan damai. Khususnya di DKI Jakarta,"sambungnya.

Menurutnya, bangsa Indonesia telah dewasa dalam berdemokrasi, pemilu masih berpotensi menimbulkan sejumlah risiko dan ketegangan di masyarakat.

"Karena itu, disinilah peran dan kontribusi organisasi kemasyarakatan sangat diperlukan terutama dalam menjaga keamanan, ketertiban di Jakarta. Jaga Jakarta - Jaga Indonesia," katanya.

Ketua Laskar Merah Putih DKI Jakarta ini meyakini, bangsa Indonesia telah dewasa dalam berdemokrasi dan siap menyongsong Pemilu serentak 2024.

Karena itulah, masyarakat Indonesia tidak boleh terbelah karena pemilu. Selain itu, lompatan bangsa Indonesia menuju kemajuan juga tidak boleh terhalang hanya karena perebutan kekuasaan.

"Perbedaan pilihan itu wajar, menang dan kalah itu juga wajar, adu argumentasi, adu argumen itu juga wajar. Yang penting dan paling utama persatuan, kesatuan kita harus tetap kita jaga bersama-sama," ujarnya.