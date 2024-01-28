Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Investigasi Komnas HAM soal Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali: Tidak Ada Korban Mabuk

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |03:00 WIB
Investigasi Komnas HAM soal Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali: Tidak Ada Korban Mabuk
Komnas HAM (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan hasil investigasi terkait kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Hasilnya, para korban tak ada yang dalam kondisi mabuk sebelum kejadian.

"Tidak ada sama sekali (fakta korban mabuk sebelum kejadian)," kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah kepada wartawan di kantornya yang dikutip, Sabtu (27/1/2024).

Anis yang turun langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) juga menyebut, sebagian besar para korban tak menggunakan motor berknalpot brong. Ia menyebut, hanya dua korban yang gunakan motor knalpot brong.

