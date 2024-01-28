Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Tabligh Akbar Bareng Ribuan Santri: Lupakan Dulu Masalah Pemilu

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |01:09 WIB
JAKARTA - Ganjar Pranowo, Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo, menghadiri acara Tabligh Akbar bersama puluhan ribu jamaah Majelis Nurul Mustofa di Plaza Barat Gelola Bung Karno (GBK), Senyan, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1/2024) malam.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Ganjar hadir dengan iring-iringan marching band serta pengawal ketat petugas kepolisian pada pukul 22.00 WIB.

Pasangan Mahfud MD di Pilpres 2024 ini juga disambut hangat kalangan habib dari Mejelis Nurul Mustofa.

Adapun habib yang hadir dalam Tabligh Akbar tersebut di antaranya Habib Hasan Bin Jafar Assegaf, Habib Abdullah Bin Jafar Assegaf, Habib Ghasim Bin Jafar Assegaf dan Syekh Nabil.

Ganjar dalam kesempatan itu juga dipersilakan menyampaikan sambutan di depan puluhan ribu santri dari berbagai daerah.

"Yang saya hormati keluarga besar Nurul Mustofa. Ini lah makna-makna majelis yang menurut saya sangat dibutuhkan," ujar Capres berambut putih tersebut.

Ganjar kemudian menyampaikan pesan damai di tengah umat muslim menjelang Pemilu 2024. "Lupakan dulu masalah Pemilu, karena hari ini kita berkumpul bersholawat untuk mengakrabkan sebagai anak bangsa," ujar Ganjar.

"Sangat disayangkan kalau setiap ada kontestasi politik selalu ada perpecahan. Tidak ada kemarahan, semua bisa mengikuti pilihannya, oleh sebab itu kita bisa melakukan cara-cara yang baik," lanjutnya.

