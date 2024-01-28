Penguatan SDM Faktor Kunci Keamanan Cegah Peretasan Data Pemilu 2024

JAKARTA - Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) merupakan inovasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam Pemilu 2024.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha mengatakan, proses Pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar, maka keamanan data aplikasi Sirekap harus diperhatikan.

Karena meskipun aplikasi ini hanya sebagai alat bantu, bukan data yang menjadi pegangan hasil Pemilu, tetapi bila terjadi serangan siber mampu menimbulkan kericuhan.

"Oleh karena itu, keamanan data Sirekap ini merupakan salah satu faktor kunci supaya Pemilu yang akan datang dapat berjalan dengan tertib dan lancar," ujarnya, Sabtu (27/1/2024).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya memperkenalkan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu rekapitulasi suara pada Pemilu 2024. Aplikasi ini pernah sukses digunakan pada Pilkada serentak tahun 2020 lalu.

Oleh karena itu, supaya keamanan data aplikasi Sirekap ini semakin kuat, maka faktor Sumber Daya Manusia (SDM) harus diperhatikan serius. Karena penyebab utama dari kerentanan sistem teknologi pemerintahan biasanya berasal dari rendahnya kesadaran SDM tentang keamanan siber.

"Kalau kita melihat sistem keamanan siber, kita tidak bisa melihat hanya pada satu sisi infrastruktur serta perangkat keamanan siber saja, tapi kita juga harus melihat aspek lainnya seperti pelatihan karyawan terhadap aspek keamanan siber juga menjadi titik kritis," terangnya.

"Sebab, tak jarang serangan siber yang terjadi berawal dari diretasnya komputer atau laptop karyawan atau didapatkannya data kredensial karyawan melalui serangan phising," sambungnya