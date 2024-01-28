Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Politikus PDIP Imbau Umat Kristiani Pilih Pemimpin yang Menjunjung Etika dan Moral

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |03:09 WIB
Politikus PDIP Imbau Umat Kristiani Pilih Pemimpin yang Menjunjung Etika dan Moral
Politikus PDIP Imbau Umat Kristiani Pilih Pemimpin yang Beretika
A
A
A

 

 

JAKARTA – Politikus muda PDIP, Brando Susanto menghadiri perayaan Natal Bersama di Jakbistro Food Container, Sunter Jakarta Utara, Sabtu, (27/1/2024).

Dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat Kristiani yang hadir dalam perayaan tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada seluruh umat Kristiani Jakarta Utara, Para pengisi acara, pastor dan pendeta, serta gereja-gereja yang menyumbangkan Paduan Suara,”ujar Brando.

Di sisi lain, jelang Pemilu 2024, dia menegaskan kembali sikap dan ketaatan terhadap etika dan moral sebagai umat Kristiani dalam menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin.

Dia meyakini, mayoritas Umat Kristiani masih menaruh harapan besar terhadap sosok pemimpin yang mengedepankan etika dan moral dalam panggilan politik menjadi pemimpin bangsa.

"Saya meyakini Umat Kristiani adalah umat yang memiliki rasionalitas dan kecerdasan tinggi dalam menentukan pilihan. Umat Kristiani juga masih menaruh perhatian terhadap sosok pemimpin yang menjunjung tinggi etika dan moral," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
