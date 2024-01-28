Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Damai Ganjar Pranowo ke Puluhan Ribu Santri saat Tabligh Akbar di GBK

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |05:22 WIB
Pesan Damai Ganjar Pranowo ke Puluhan Ribu Santri saat Tabligh Akbar di GBK
Ganjar Pranowo hadiri Tabligh Akbar di GBK, Senayan, Jakarta (Foto: Ravie Wardani)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menghadiri acara Tabligh Akbar yang diselenggarakan Keluarga Besar Majelis Nurul Mustofa di Plaza Barat Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu (27/1/2024) malam.

Berdasarkan pantauan, Ganjar Pranowo tiba di lokasi pada pukul 22.00 WIB dengan iring-iringan marching band dan pengawalan ketat petugas kepolisian.

Ganjar juga disambut hangat oleh para habib bersaudara di antaranya Habib Hasan Bin Jafar Assegaf, Habib Abdullah Bin Jafar Assegaf, Habib Ghasim Bin Jafar Assegaf hingga Syekh Nabil.

