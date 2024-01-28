Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Malam Mingguan di Yogyakarta, Jokowi Sapa Warga Bareng Kaesang

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |06:44 WIB
Malam Mingguan di Yogyakarta, Jokowi Sapa Warga Bareng Kaesang
Presiden Jokowi di Yogyakarta (Foto: Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menikmati waktu akhir pekan di Kota Yogyakarta dengan mengunjungi pusat perbelanjaan Plaza Ambarrukmo pada Sabtu malam, (27/1/2024). Jokowi tampak ditemani putra bungsunya Kaesang Pangarep dan menantunya Erina Gudono.

Tiba di lokasi sekitar pukul 20.30 WIB, kehadiran Presiden Jokowi disambut masyarakat yang tengah berada di mal tersebut. Presiden pun langsung menyapa warga dan melayani permintaan swafoto mereka.

Tifa, salah seorang pengunjung yang berfoto dengan Jokowi mengaku tidak menyangka akan bertemu dengan Kepala Negara di mal tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
