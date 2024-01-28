Jokowi Main Bola di Sleman, Rayakan Lolosnya Timnas Indonesia ke 16 Besar Piala Asia 2023

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghabiskan waktu untuk bermain bola di Lapangan Gamplong di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jokowi bermain bola bersama sejumlah remaja kampung setempat, Sabtu 28 Januari 2024.

Hujan yang turun tidak menyurutkan para pemain untuk bertanding. Kesempatan bermain bersama Kepala Negara tidak mau dilewatkan begitu saja oleh para pemain.

Jokowi yang mengenakan seragam tim nasional Indonesia berwarna merah kemudian mengambil posisi sebagai penjaga gawang. Dia bersama putra bungsunya, Kaesang Pangarep, bermain dalam satu tim. Sementara itu, tim lawannya diperkuat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni.

BACA JUGA: