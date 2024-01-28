Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Optimistis Tabligh Akbar Mampu Eratkan Persatuan Umat Jelang Pilpres 2024

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |06:58 WIB
Ganjar Optimistis Tabligh Akbar Mampu Eratkan Persatuan Umat Jelang Pilpres 2024
Ganjar Pranowo hadiri Tabligh Akbar di GBK, Senayan, Jakarta (Foto: Ravie Wardani)
A
A
A

JAKARTA - Ganjar Pranowo selaku Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo mengaku optimistis acara Tabligh Akbar dapat mempererat persatuan masyarakat khususnya umat muslim di Indonesia.

Capres berambut putih itu menghadiri Tabligh Akbar yang diselenggarakan Keluarga Besar Majelis Nurul Mustofa di Plaza Barat, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu (27/1/2024) malam.

Meski baru saja menjalani kampanye terbuka di Cirebon, hal itu tak menyurutkan semangat Ganjar untuk hanyut dalam lantunan sholawat bersama puluhan ribu santri di GBK.

Pasangan Mahfud MD di Pilpres 2024 itu juga mendapat kesempatan menyampaikan sambutan singkat di atas panggung.

Halaman:
1 2
      
