Mahfud MD : Sebelum Oktober, Saya Harus Sudah Mundur dari Menko Polhukam

JAKARTA - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya akan mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, tapi akan mengumumkannya pada waktu yang tepat.

"Nunggu momentum pokoknya momentum itu ada di saya di Pak Jokowi dan teman-teman saya," kata Mahfud MD usai menghadiri Halaqoh Kebangsaan di Ponpes Al Hijaz Karawang, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024.

Mahfud mengatakan bahwa beberapa pihak memang sudah menyarankannya untuk mundur dari kabinet Jokowi. Profesor hukum asal Madura ini juga menegaskan bahwa dirinya bersedia mundur, tapi waktunya belum mau dibuka ke publik.

BACA JUGA: