HOME NEWS NASIONAL

Fokus di Sumut dan Yogyakarta, Berikut Agenda Lengkap Kampanye Ganjar-Mahfud Hari Ini

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |09:24 WIB
Fokus di Sumut dan Yogyakarta, Berikut Agenda Lengkap Kampanye Ganjar-Mahfud Hari Ini
Ganjar Pranowo kampanye di Kuningan, Jawa Barat (Foto: TPN Ganjar-Mahfud)
A
A
A

JAKARTA – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo melakukan aktivitas politiknya dengan menemui nelayan dan masyarakat di Kampung Nelayan Kurnia, Belawan Bahari, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada hari ke-62 Kampanye Pilpres 2024, Minggu (28/1/2024).

Seperti halnya Capres Ganjar Pranowo, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD juga akan menghadiri Kampanye Akbar di Istana Maimun, Kota Medan.

Seperti diinformasikankan Tim Media TPN Ganjar-Mahfud, Ganjar akan memulai aktivitasnya di Kota Medan, pada pukul 09.35 WIB.

 BACA JUGA:

