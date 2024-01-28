Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Milad Ke-28 Majelis Nurul Musthofa, Ini Doa Habib Abdullah Bin Jafar Assegaf untuk Ganjar

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |10:56 WIB
Milad Ke-28 Majelis Nurul Musthofa, Ini Doa Habib Abdullah Bin Jafar Assegaf untuk Ganjar
Ganjar Pranowo hadiri Majelis Nurul Musthofa (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Ganjar Pranowo hadiri milad ke-28 Majelis Nurul Musthofa di Stadion Gelora Bung Karno, tepatnya Plaza Barat, Sabtu 27 Januari 2024, malam. Capres nomor urut 3, yang juga diusung oleh Partai Perindo itu, didokan sehat dan cita-citanya terkabul.

Kehadiran Ganjar disambut langsung oleh Habib Hasan bin Jafar Assegaf, pengasuh Majelis Nurul Musthofa. Dan diantar menuju panggung utama dengan membelah massa yang memadati area acara.

Majelis Nurul Musthofa sendiri diinisiasi oleh empat bersaudara. Yakni Habib Hasan bin jafar Assegaf, Habib Abdullah bin Jafar Assegaf, Habib Ghasim bin Jafar, serta Habib Musthofa bin Jafar Assegaf.

Dalam sambutannya, Habib Abdullah mengatakan bahwa semua yang hadir dalam majelis malam itu atas kecintaan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk Ganjar.

“Semua yang hadir di sini adalah tamu baginda Muhammad SAW. Dan terkhusus tamu kita yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu dan diberkahi Allah SWT. Selamat datang, Pak Ganjar,” ujarnya.

Ia menambahkan, Ganjar sudah kerapkali menghadiri majelis serupa di Jawa Tengah ataupun di daerah lain, namun kali ini hadir di Majelis Nurul Musthofa yang berada di Jakarta.

“Beliau sudah sering hadir di majelis-majelis di Jawa Timur dan Jawa Tengah bareng Habaib tapi hari ini beliau berada di pusat Indonesia. Insyaallah dari pusat Indonesia ini mensyiarkan kepada seluruh pelosok Indonesia,” paparnya.

