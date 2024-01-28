Jokowi dan AHY Sarapan Bareng di Yogyakarta, Bahas soal Kabinet?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sarapan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Yogyakarta, Minggu (28/1/2024) pagi. Foto keduanya duduk saling berhadapan di meja berisi makanan dan minuman sempat viral di media sosial.

Dalam foto yang beredar, pertemuan AHY dan Jokowi terlihat santai. Jokowi terlihat mengenakan kaus berlengan panjang hitam dan AHY mamakai kaus berwarna biru. Keduanya menyantap makanan bersama sambil mengobrol.

Sempat beredar rumor bahwa pertemuan keduanya turut membahas soal kabinet Jokowi yang akhir-akhir ini diterpa isu akan ada menteri yang mundur.

