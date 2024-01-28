Jokowi dan AHY Sarapan Bareng di Yogyakarta, Istana Ungkap Isi Pembicaraannya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sembari sarapan di Gudeg Yu Djum, Wijilan, Yogyakarta, Minggu (28/1/2024).

“Tadi pagi pada waktu sepedaan, Bapak Presiden bertemu dengan Mas AHY di Alun-Alun Utara. Lanjut sama-sama ke Gudeg Yu Djum di daerah Wijilan untuk sarapan,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana dalam keterangannya.

Ari mengatakan pertemuan Jokowi dengan tokoh politik salah satunya AHY merupakan hal yang biasa. “Presiden bertemu dengan tokoh-tokoh politik adalah hal yang biasa. Apalagi itu dilakukan di hari libur, dalam suasana informal, rileks, sambil sarapan.”

