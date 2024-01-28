Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nahdatul Ulama Adalah Kendaraan untuk Perjuangan Raksasa

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |11:44 WIB
Nahdatul Ulama Adalah Kendaraan untuk Perjuangan Raksasa
Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Foto : NU Online)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa Nahdatul Ulama (NU) adalah kendaraan untuk menuju perjuangan besar.

Hal itu ia ungkap saat berpidato dalam acara Istigotsah Hari Lahir (Harlah) ke-101 Hijriah Nahdatul Ulama di Pondok Pesantren Pandanaran Ngaglik Sleman, Yogyakarta.

"Nahdatul Ulama ini, adalah kendaraan untuk satu perjuangan raksasa, yang dari waktu ke waktu membutuhkan kekuatan yang semakin besar untuk menjalaninya," katanya seperti disiarkan YouTube TVNU, Minggu (28/1/2024).

Untuk itu, pria yang akrab disapa Gus Yahya mengajak seluruh generasi muda untuk terus belajar, termasuk mempelajari tentang NU.

"Maka saya mengajak seluruh generasi muda Nahdatul Ulama, khususnya santri ponpes sunan pandanaran ini, untuk tidak menunda nunda belajar tentang Nahdatul Ulama, karana kalian semua pada saatnya nanti adalah pemimpin pemimpin Nahdatul Ulama," katanya.

"Belajarlah tentang Nahdatul Ulama sejak sekarang, dan jaga berhenti belajar sampai kapanpun. Walaupun sudah menjadi apapun," sambungnya.

Terlebih, kata Gus Yahya, NU didirikan untuk kepentingan akhirat. Sehingga semua keputusan dan kepemimpinannya berdasarkan syariat agama dan tuntunan Allah SWT.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176818/kh_yahya_cholil_staquf-6Dxj_large.jpg
PBNU Ajak Santri dan Warga NU Tak Kecil Hati Hadapi Penghinaan Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149978/pbnu-1zus_large.jpg
Ketum PBNU Gus Yahya Temui Prabowo di Istana, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124378/pbnu-v7jI_large.jpg
Peduli Disabilitas, PBNU Gelar Pelatihan Guru Alquran Bahasa Isyarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/337/3120146/kh_said_aqil_siradj-OX48_large.jpeg
PBNU Minta Doakan Kesembuhan KH Said Aqil yang Sedang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/337/3111261/harlah_nu-urWB_large.jpg
Menag: NU Pilar Utama Jaga Persatuan dan Keharmonisan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3111047/ketum_pbnu_gus_yahya-A3e9_large.jpg
Di Hadapan Prabowo, Gus Yahya Tegaskan NU Dukung Penuh Program Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement