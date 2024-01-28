Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gus Yahya: Kalau Ada yang Nuduh NU Tak Sesuai Syariat, Berarti Enggak Kenal

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |12:01 WIB
Gus Yahya: Kalau Ada yang <i>Nuduh</i> NU Tak Sesuai Syariat, Berarti Enggak Kenal
Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Foto : TV NU)
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa semua keputusan NU, merupakan keputusan sesuai ajaran dan tuntunan agama.

Sehingga, kata Gus Yahya, kalau ada pihak yang menuduh bahwa keputusan NU tidak sesuai dengan syariat agama islam, maka dia tidak mengenal dan memahami hakikat NU.

Awalnya Gus Yahya menjelaskan bahwa setiap keputusan yang terjadi di NU merupakan hasil para pemimpin yang merupakan Kyai dan juga ahli fiqih.

"Kepemimpinan Nahdlatul Ulama adalah kepemimpinan syariat, itulah sebabnya didalam Nahdlatul Ulama kita punya Syuriah Nahdlatul Ulama, tempat para Kyai ahli syariah, para fuqaha di antara ulama kita untuk membuat keputusan berdasarkan syariat, mengikuti syariat," katanya dalam acara Istigotsah Hari Lahir (Harlah) ke-101 Hijriah Nahdatul Ulama di Pondok Pesantren Pandanaran Ngaglik Sleman, Yogyakarta, Minggu (28/1/2024).

Sehingga, kata Gus Yahya, seseorang yang berkedudukan sebagai ketua maupun pengurus hanya bertugas untuk menjalankan hasil keputusan para kiai.

"Kalau ketum seperti saya, apalagi cuma ketua PWNU, kita ini cuma pesuruh yang melaksanakan keputusan Syuriah," katanya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Nahdlatul Ulama gus yahya PBNU
