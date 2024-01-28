Keren! Pria Difabel Sukses Mendaki Gunung Sibayak, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates

JAKARTA - Dengan kondisi yang tak seperti orang kebanyakan, Anggi Wahyuda mampu menaklukkan sejumlah gunung dan bukit di Sumatera. Setidaknya, sudah sepuluh gunung dan bukit didakinya sampai ke puncak, salah satunya Gunung Sibayak.

Meski dengan keterbatasan, Anggi bertekadnya untuk terus berprestasi dan menginspirasi banyak orang. Pria berusia 24 tahun ini, adalah warga Desa Padang Cermin, Kecamatan Selese, Kabupaten Langkat.

Kecelakaan yang dialaminya saat remaja, membuat hidupnya berubah. Satu kakinya harus diamputasi, membuat Anggi sempat depresi berat. Kini, Anggi kembali hidup dengan penuh kepercayaan diri.

