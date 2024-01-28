Alam Ganjar Sebut Sepak Bola Bisa Jadi Jembatan Komunikasi

JAKARTA - Muhammad Zinedine Alam Ganjar bermain bola di kegiatan yang digelar oleh Alumni SMA Top GUN di Triboon, Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu (28/1/2024) pagi tadi. Alam Ganjar pun senang mengikuti kegiatan itu lantaran bisa menjadi jembatan komunikasi.

"Tadi enak banget main bola sama temen-temen Alumni SMA Top Gun yah. Dari berbagai macam usia karena alumni SMA itu panjang, dari yang usia bapak usia saya ada semua, jadi ternyata itu bisa menjadi jembatan komunikasi," ujar Alam Ganjar usai bermain mini soccer, Minggu (28/1/2024).

BACA JUGA: Alam Ganjar Main Bola Bareng Alumni SMA Top Gun di Jaksel

Menurutnya, sepak bola ataupun mini soccer sejatinya bisa menjadi salah satu jembatan komnikasi. Pasalnya, melalui sepak bola, semua orang bisa bertemu dan berbincang meski waktunya tidaklah lama, khususnya dengan Alumni SMA Top GUN.

"Sempat ada semacam diskusi dan pembahasan, pembicaraan sama Romo Magnis juga, dan pak Sofyan," katanya.

Selain kegiatan mini soccer, Alumni SMA Top GUN juga menggelar talkshow di lokasi yang sama. Dalam talkshow itu, diundang sejumlah tokoh, mulai dari Sofyan Wanandi, Franz Magnis-Suseno, hingga Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa.

(Fakhrizal Fakhri )