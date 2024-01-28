Apa Kita Mau Dimpimpin Orang yang Menodai Etika?

JAKARTA - Guru Besar Filsafat Moral, Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis menyoroti pernyataan Capres Prabowo Subianto tentang 'Ndasmu Etik' dalam debat Capres beberapa waktu lalu.

Dia lantas mempertanyakan, apakah masyarakat Indonesia mau dipimpin oleh orang yang menodai etika.

"Kan sekarang kita menghadapi situasi etika ndasmu, apa kita mau dipimpin oleh orang yang menodai etika? Itu serius loh, tanpa etika kekuasaan merosot," ujar Franz dalam Talkshow yang digelar Alumni SMA Top GUN di Triboon Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu (28/1/2024).

Awalnya, Farnz menyinggung tentang situasi politik dalam Pemilu 2024 dewasa ini dalam kondisi genting. Dia pun menceritakan, sejatinya dalam memilih Capres-cawapres, dia berprinsip untuk tak memilik pasangan yang dinilainya paling buruk.

"Apakah situasi itu genting, iya, iya, iya. Saya mau sedikit jelaskan situasi genting itu, kemarin saya ditanyai sahabat saya Din Syamsuddin (Muhammad Sirajuddin Syamsuddin), Romo pilih siapa, saya jawab saya pegang pada prinsip saya, pokoknya jangan yang terburuk, yang terpilih yang lain, jadi saya akan putuskan kemudian," tuturnya.

Dia menerangkan, dia sejatinya tak punya masalah dengan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Capres-cawapres Ganjar Prabowo-Mahfud MD. Namun, saat dia diundang dalam kegiatan Anies, dia menolaknya dan kini dia justru hadir dalam kegiatan yang isinya penggalangan dukungan untuk Ganjar-Mahfud.

"Saya tak punya masalah dengan pasangan AMIN, Anies-Muhaimin dan juga dengan pasangan Ganjar-Mahfud. Lalu, saya diminta ikut suatu acara Anies, dua hari lagi saya menolak, dengan alasan kaki saya belum begitu baik," ujarnya.