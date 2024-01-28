Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Bisa Wujudkan Cita-Cita Indonesia

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |17:42 WIB
Ganjar-Mahfud Bisa Wujudkan Cita-Cita Indonesia
Ganjar-Mahfud (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengatakan, Capres-cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Prabowo-Mahfud MD siap dititipkan harapan di pundaknya dan bisa mewujudkan cita-cita Indonesia ke depannya.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan yang digelar oleh Alumni SMA Top GUN di Triboon, Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu (28/1/2024) pagi tadi.

"Kita disodorkan dua putra terbaik bangsa (Ganjar-Mahfud) yang siap dan kapabel untuk pundaknya cukup kuat untuk kita titipkan harapan kita," ujarnya di lokasi, Minggu (28/1/2024).

Menurutnya, cita-cita dalam memajukan dan menjadikan Indonesia lebih baik harus dilakukan secara bersama-sama, tanpa mengatasnamakan kelompok ataupun entitas tertentu. Adapun dalam pemilihan Pemilu 2024 nanti, menjadi penentu tentang terwujudnya cita-cita tersebut.

"Saya ingatkan, suara kita akan menentukan bagaimana nasib kita 5-10 (tahun ke depan), atau bahkan berpuluh-puluh tahun ke depan, momen itu bisa ditentukan hanya dalam satu hari itu (di hari pemilihan). Apa yang bisa mengantarkan kita semua ke dalam cita-cita bersama di masa depan adalah suara kita sendiri," tuturnya.

Putra capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo itu menerangkan, Ganjar-Mahfud sejatinya pasangan yang bisa mewujudkan cita-cita Indonesia ke depannya saat menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

