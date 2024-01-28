Ini Masukan Hakim MK pada Wartawan Tentang Hukum

Hakim MK Arief Hidayat memberi masukan tentang hukum pada wartawan (Foto : MPI)

JAKARTA - Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menggelar malam apresiasi sebagai puncak acara lomba karya jurnalistik yang mengusung tema hukum dan pemilu 2024, Sabtu 27 Januari 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango; Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, dan Ketua YLBHI, M. Isnur menyampaikan orasi kebangsaan.

Dalam penyampaiannya, mereka mengkritisi kondisi hukum di Indonesia dewasa ini menurut sudut pandang pribadi. Mereka pun menyampaikan pandangan mereka masing-masing dengan diselingi humor.

Guyonan mereka pun direspons beberapa anggota Iwakum dan tamu undangan dengan penuh gelak tawa.

Dalam kesempatan yang sama, Arief Hidayat pun memberikan masukan kepada Iwakum.

"Teman-teman jurnalis hukum hanya membahas hukum dalam segi empirisnya, belum menggunakan teori-teori hukum yang harus dipahami," kata Arief di sela-sela orasi kebangsaannya.