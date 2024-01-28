Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hujan Tak Surutkan Warga Malang Datangi Cek Kesehatan Gratis Partai Perindo

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |18:29 WIB
Hujan Tak Surutkan Warga Malang Datangi Cek Kesehatan Gratis Partai Perindo
Cek kesehatan Partai Perindo diserbu warga (Foto: MPI)
A
A
A

MALANG - Pengobatan kesehatan gratis dan bazar minyak goreng murah Partai Perindo di Kota Malang diserbu warga. Kegiatan yang diadakan di Balai RW 9 Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, ini menjadi perhatian masyarakat setempat.

Warga terlihat sudah berdatangan satu jam sebelum acara berlangsung. Mereka sudah antre untuk mendapatkan minyak goreng murah maupun pengecekan kesehatan gratis oleh Partai Perindo.

Para warga ini tak sabar karena cuaca sudah mulai hujan, sehingga mereka takut tidak kebagian kuota minyak goreng murah yang dijual Rp 5.000, satu liternya. Tak pelak Balai RW yang kecil ini pun diserbu ratusan warga dalam satu waktu, sehingga membuat lokasi tak cukup.

Mahmudi, calon legislatif (Caleg) Perindo Daerah Pemilihan (Dapil) Kedungkandang menyatakan, ada 500 kupon minyak goreng murah yang dibagikan ke tiga RW, di Kelurahan Kotalama, Kedungkandang. Tiga RW ini menjadi basis dari dukungannya.

"Tadi saya sebar di tiga RW semuanya sudah habis, ada 500 kupon. Sebenarnya jam 2 mulai, tapi karena hujan ya maju, jam 1 sudah kita jual, langsung habis," ujar Mahmudi, caleg Perindo Dapil Kedungkandang, nomor urut 3 ini.

Ia pribadi tak menyangka antusiasme warganya datang dalam pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah. Terlebih, cuaca sebenernya tengah tak bersahabat lantaran hujan yang sudah mengguyur Kota Malang sejak sebelum dhuhur.

"Tadi sampai membludak ke luar, ruangannya tidak cukup. Ya cukup kewalahan juga, tapi kami senang bisa membantu masyarakat," ungkap dia.

