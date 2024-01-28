Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disambut Hangat Alumni SMA Top Gun, Alam Ganjar: Rasanya Luar Biasa

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |19:19 WIB
Disambut Hangat Alumni SMA Top Gun, Alam Ganjar: Rasanya Luar Biasa
Alam Ganjar (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Muhammad Zinedine Alam Ganjar bermain bola dalam kegiatan yang digelar oleh Alumni SMA Top GUN di Triboon, Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (28/1/2024) pagi tadi.

Alam Ganjar pun berterima kasih lantaran telah disambut dengan hangat oleh mereka.

"Rasanya luar biasa, hangat sekali diterima oleh teman-teman Alumni SMA Top Gun karena sekarang kita sudah menjadi satu keluarga, saya merasa bangga sekali dan mengapresiasi," ujar Alam Ganjar pada wartawan, Minggu (28/1/2024).

Menurutnya, dia juga mengapresiasi pada Alumni SMA Top GUN yang telah melakukan penggalangan dukungan terhadap ayah tercintanya, Ganjar Pranowo yang kini maju sebagai Capres yang diusung Partai Perindo itu. Dia juga menilai, Alumni SMA Top GUN merupakan orang-orang dengan pribadi luar biasa.

Sebabnya, kata dia, di dalam Alumni SMA Top GUN, toleransi menjadi aspke yang paling diutamakan. "Terkait kolaborasi dan toleransi, itu menjadi beberapa aspek yang ditekankan," katanya.

Selain kegiatan mini soccer, Alumni SMA Top GUN juga menggelar talkshow di lokasi yang sama. Dalam talkshow itu, diundang sejumlah tokoh, mulai dari Sofyan Wanandi, Franz Magnis-Suseno, hingga Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa.

(Fakhrizal Fakhri )

      
