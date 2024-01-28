Kemenag Umumkan Hasil Seleksi PPIH Arab Saudi 26 Februari 2024

JAKARTA - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1445 H/2024 M tingkat pusat.

Diketahui, seleksi PPIH Arab Saudi tingkat pusat diawali dengan proses pendaftaran dan seleksi berkas dari 11 - 19 Januari 2024. Pendaftaran dilakukan secara online melalui Pusaka Superapps Kementerian Agama.

Peserta yang dinyatakan lolos verifikasi berkas, mengikuti seleksi Computer Assested Test (CAT) dan wawancara. Tahap ini berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada 25 Januari 2024.

“Hasil seleksi ini akan diumumkan pada 26 Februari 2024,” ujar Juru Bicara Kementerian Agama, Anna Hasbie, Minggu (28/1/2024).

Saat ini kata dia, Ditjen PHU terus melakukan beragam persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Di dalam negeri, saat ini tengah berlangsung pelunasan tahap I sampai 12 Februari 2024.

Di luar negeri, Tim Ditjen PHU juga bekerja keras dalam penyiapan layanan bagi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi, baik layanan konsumsi, transportasi, maupun akomodasi.