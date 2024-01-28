Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Kegiatan Alumni SMA Top Gun, Alam Ganjar Senang Bertemu Romo Magnis Suseno

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |19:39 WIB
Hadiri Kegiatan Alumni SMA Top Gun, Alam Ganjar Senang Bertemu Romo Magnis Suseno
Alam Ganjar (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Muhammad Zinedine Alam Ganjar hadir dalam kegiatan yang digelar oleh Alumni SMA Top GUN di Triboon, Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu (28/1/2024) pagi tadi.

Alam Ganjar pun senang hadir lamtaran bisa bertemu salah satu tokoh panutannya, yakni Romo Franz Magnis Suseno.

"Luar biasa, tapi belum bisa ngobrol bangak yah, harapannya sih ke depan bisa ketemu lagi dengan Romo Magnis. Ini saya juga berterima kasih dengan Alumni SMA Top GUN suudah bisa mencentang salah satu pekerti saya Romo Magnis," ujar Alam Ganjar pada wartawan, Minggu (28/1/2024).

Menurutnya, dia senang bisa diundang dan hadir dalam kegiatan yang digeler di kawasan Jeruk Purut itu. Sebabnya, dia bisa bertemu dan berbincang dengan salah satu tokoh panutannya, yakni Farnz Magnis.

Halaman:
1 2
      
