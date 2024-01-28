Relawan Ganjar-Mahfud Gowes dan Senam Bareng di Jakarta, Jaga Kekompakan Menangkan Paslon 03

JAKARTA - Ratusan orang dari berbagai macam relawan berkumpul sejak pagi untuk mengikuti Gowes Senam Rakyat (Gosen) yang diadakan dari Sekretariat Bersama (Sekber) Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/1/2024).

Sejak pukul 05.30 WIB para relawan sudah mulai memadati Sekber Ganjar-Mahfud yang berada di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng itu. Mereka berkumpul untuk melakukan olahraga bersama. Ada yang melakukan gowes dengan sepeda ada juga yang senam di depan Sekber.

Menurut Ketua Sekber Ganjar-Mahfud, Tonggo Freddy Situmorang mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat bagibpara relawan untuk tidak hanya diam. Dia membakar semangat para relawan untuk turun langsung memenangkan Ganjar-Mahfud dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Waktunya kita tidak bida diam. Kita sudah harus bergerak, ini sudah saatnya kita harus bergerak untuk bapak Ganjar," kata Tonggo saat memberikan sambutannya di depan ratusan relawan Ganjar-Mahfud.