INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Istri Perwira TNI Dijambret, Komplotan Pelaku Sudah 20 Kali Beraksi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |14:50 WIB
Istri Perwira TNI Dijambret, Komplotan Pelaku Sudah 20 Kali Beraksi
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap komplotan penjambret seorang perempuan berinisial NW yang merupakan istri seorang perwira TNI di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat. Komplotan tersebut ternyata telah melakukan aksi hingga lebih dari 20 kali.

Penjambretan terhadap NW Peristiwa itu diketahui terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Setelah ditangkap ternyata tiga orang yang merupakan komplotan melakukan aksi lebih dari 20 kali.

"Terkait begal Menteng, pengakuan (beraksi) lebih dari 20 TKP," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (28/1/2024).

Pada kesempatan berbeda, Kasubdit Jatanras AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, tiga pelaku yang berhasil ditangkap di antaranya yakni Bobby (BG), Andi (AW), dan Ateng.

Dari tiga orang yang ditangkap, mereka memiliki peran yang berbeda. Dua orang melakukan aksi perempokan satu orang merupakan panadah.

"Dua pelaku, satu penadah. Pelaku residivis dua kali dutahan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
